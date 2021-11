GTA The Trilogy Definitive Edition: torna la trilogia di Rockstar ma poteva andare meglio

Tra le uscite più attese di novembre 2021, la Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition si è resa protagonista di una pubblicazione tormentata.

Tra problematiche di natura tecnica e imprevisti peculiari, che hanno portato addirittura alla disattivazione del gioco su Rockstar Games Launcher, l'esordio della raccolta non è infatti stato particolarmente sereno. Con GTA The Trilogy: The Definitive Edition ritornato disponibile su PC soltanto nella giornata di lunedì 15 novembre, il team di sviluppo ha promesso di continuare a lavorare a delle patch correttive che possano migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

In attesa di scoprire quale sarà il risultato finale degli interventi di Rockstar Games, è tempo di valutare l'attuale condizione delle riedizioni di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Il nostro Alessandro Bruni ha dunque compiuto un nuovo viaggio tra le corrotte metropoli della serie, tra imperi del crimine e della droga prosperati tra gli anni Ottanta e Duemila.



Per scoprire le ragioni per le quali la proposta offerta dalla GTA The Trilogy: The Definitive Edition poteva essere decisamente migliore, vi lasciamo alla visione della video recensione dedicata. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure disponibile sul Canale YouTube di Everyeye.