GTA: The Trilogy Definitive Edition, quando arriva su mobile? Ci vorrà un po'

Certo, GTA: The Trilogy non sta facendo registrare vendite entusiasmanti su PC e console, ma questo non impedirà, secondo gli attuali piani di Rockstar, di far approdare questa edizione speciale su dispositivi mobili, consentendo dunque a coloro che sono soliti giocare da smartphone e tablet di usufruire dell'esperienza.

Capite bene che potrebbe rivelarsi una situazione potenzialmente interessante per un certo tipo di utente, anche se bisognerà ovviamente vedere il tutto con mano. In ogni caso, in questo contesto potreste chiedervi quando arriverà GTA: The Trilogy Definitive Edition su Android e iOS. Infatti, non sono stati in pochi a pensare che Rockstar avesse cancellato il progetto, vista la situazione.

In realtà, GTA: The Trilogy per Android e iPhone è stato rinviato. Più precisamente, le più recenti indicazioni ufficiali relative al progetto fanno riferimento a un'uscita nell'attuale anno fiscale. Questo significa che il titolo approderà sui nostri dispositivi mobili entro marzo 2023, chiaramente salvo cambi di rotta.

Ricordiamo che originariamente il gioco doveva uscire su Android e iOS nella prima metà del 2022, ma poi c'è stato il rinvio. Sarà interessante vedere quale sarà il prezzo su mobile, visto che la versione per PC e console è stata piazzata a 59,99 euro. Per il resto, potrebbe interessarvi approfondire la nostra recensione di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.