GTA The Trilogy ha perso oltre 40 canzoni e diversi trucchetti degli originali

Disponibile da oggi sul mercato, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition punta a riproporre i tre capitoli della serie dell'era PlayStation 2 in una versione rinnovata e al tempo stesso fedele alla visione originale. Qualcosa, tuttavia, è andato perduto nel processo di svecchiamento.

Tanto per cominciare, mancano all'appello oltre 40 canzoni dei giochi originali, quasi sicuramente a causa del mancato rinnovo dei diritti di sfruttamento. La tracklist di Grand Theft Auto 3 è rimasta intonsa, dunque sono stati Vice City e San Andreas le principali vittime di questi tagli: mancano, ad esempio, Cars di Gary Numan, che accompagnava Tommy Vercetti mentre scorrazzava nella Città del Vizio, e Killing in the Name dei Rage Against of the Machine, che invece faceva da sottofondo alle azioni criminali di CJ nel San Andreas originale (sparì già nelle riedizioni successive del gioco). Stranamente, manca all'appello anche Fist Fury, una canzone in origine incisa appositamente per Vice City e attribuita alla band fittizia dei Love Fist.

Tra le nostre pagine potete trovare l'elenco completo delle canzoni incluse in GTA The Trilogy, mentre a seguire trovate la lista con tutte le canzoni rimosse:

Canzoni del GTA Vice City originale non presenti nella Definitive Edition

2 Live Crew - Get It Girl

ABC - Poison Arrow

Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force - Looking for the Perfect Beat

Alcatrazz - God Blessed Video

Aneka - Japanese Boy

Animotion - Obsession

The Buggles - Video Killed the Radio Star

The Cult - She Sells Sanctuary

The Fixx - One Thing Leads to Another

Gary Numan - Cars

Herbie Hancock - Rockit

Irakere - Añunga Ñunga

Joe Jackson - Steppin' Out

John Waite - Missing You

Kate Bush - Wow

Lionel Richie - Running with the Night

Love Fist - Fist Fury

Loverboy - Working for the Weekend

Michael Jackson - Billie Jean

Michael Jackson - Wanna Be Startin' Somethin'

Ozzy Osbourne - Bark at the Moon

Quiet Riot - Cum On Feel the Noize

Sigue Sigue Sputnik - Love Missile F1-11

Trouble Funk - Pump Me Up

Tyrone Brunson - The Smurf

Canzoni del GTA San Andreas originale non presenti nella Definitive Edition

2Pac (ft. Pogo) - I Don't Give a Fuck

Augustus Pablo - King Tubby Meets Rockers Uptown

The Blackbyrds - Rock Creek Park

Black Harmony - Don't Let It Go to Your Head

Blood Sisters - Ring My Bell

Bobby Byrd - Hot Pants - I'm Coming, I'm Coming, I'm Coming

Bobby Byrd - I Know You Got Soul

Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band - Express Yourself

Fatback Band - Yum Yum (Gimme Some)

Gap Band - You Dropped a Bomb on Me

George Clinton - Loopzilla

James Brown - Funky President (People It's Bad)

James Brown - The Payback

The JB's - The Grunt

Joe Cocker - Woman to Woman

Lyn Collins - Rock Me Again and Again and Again and Again and Again and Again

Maceo & The Macks - Soul Power 74

N.W.A. - Express Yourself

Ozzy Osbourne - Hellraiser

Rage Against the Machine - Killing in the Name

Roy Ayers - Running Away

Tom Petty - Runnin' Down a Dream

Il processo di conversione ha fatto anche altre vittime: i trucchetti! Alcuni dei cheat originali sono infatti stati rimossi a causa di alcuni problemi tecnici non meglio specificati, come ad esempio il trucco dell'invisibilità in GTA 3. Durante una chiacchierata con USA Today, il produttore Rich Rosado si è limitato a riferire che "alcune cose non si sposano bene con l'Unreal Engine". Tra le nostre pagine potete consultare le liste completa dei trucchi di GTA San Andreas e dei trucchi di GTA 3.