GTA The Trilogy: prenotalo da Gamelife a prezzo scontato!

Gamelife ha aperto i preordini dell'edizione fisica di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, raccolta dedicata alla celebre serie Rockstar Games in uscita l'11 novembre in versione digitale e il 7 dicembre in formato scatolato su Blu-Ray e cartuccia.

GTA Trilogy Definitive Edition costa 55 euro da Gamelife invece di 61 euro, normale prezzo di listino al pubblico delle versioni PS4 (compatibile con PS5), Xbox One (compatibile Xbox Series X) e Nintendo Switch. GTA Trilogy Definitive Edition include le versioni rimasterizzate di GTA III, Vice City e San Andreas, tre giochi amatissimi dal pubblico e che hanno segnato una intera generazione di giocatori, cambiando per sempre la storia dei videogiochi.

Non sono previsti bonus preordine o contenuti extra come mappe, colonna sonora, cartoline o artwork, il preordine dell'edizione standard include solamente il gioco su supporto fisico. Oltre ad un comparto tecnico migliorato Rockstar Games ha promesso anche migliorie al gameplay e un sistema di controllo rivisitato e ora più simile a quello adottato da Grand Theft Auto V e GTA Online.

Una bella occasione per riscoprire tre classici senza tempo ad un prezzo scontato, i preordini sono aperti fino al giorno prima dell'uscita, fissata in Europa per il prossimo 7 dicembre.