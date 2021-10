GTA The Trilogy, i preordini aperti su Base: qual è il costo della trilogia Rockstar?

Entro la fine dell'anno, GTA The Trilogy: The Definitive Edition sostituirà i giochi originali negli store, proponendo una nuova versione di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Al momento, Rockstar Games non ha ancora offerto tutti i dettagli su questo nuovo debutto degli apprezzati capitoli della serie Grand Theft Auto, ma non mancano rumor e indizi in merito. In particolare, sul fronte del prezzo della GTA The Trilogy: The Definitive Edition giunge ora in aiuto il noto store Base.com.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, la catena commerciale ha aperto i preordini per la raccolta annunciata da Rockstar Games. Secondo quanto riportato, le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch saranno proposte al prezzo di listino di 59,99 sterline (convertito in 71,09 euro). Diversamente, le edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X sono invece proposte ad un prezzo superiore, indicato in 69,99 sterline (convertito in 82,94 euro).



Segnaliamo tuttavia che le cifre indicate potrebbero rappresentare un placeholder, come la data di lancio indicata dalla schede prodotto di Base.com, che riportano il 31 dicembre 2021. In attesa di dettagli ufficiali, ricordiamo che i più recenti rumor vorrebbero GTA The Trilogy: The Definitive Edition in arrivo a novembre.