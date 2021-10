GTA The Trilogy Remastered è realtà, ma ci sono ancora dei dubbi da chiarire...

Adesso potete dormire sonni tranquilli. I leak dei giorni scorsi si sono rivelati veritieri: Grand Theft Auto: The Trilogy - Remastered Edition esiste!. La collection con i tre storici giochi rimasterizzati è stata annunciata ufficialmente da Rockstar Games, con un'uscita prevista nel 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e PC.

Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas si presenteranno ai nostalgici e alle nuove generazioni di videogiocatori con un look fedele all'originale e una serie di migliorie al gameplay che aggiorneranno le produzioni agli standard moderni. In vista dell'uscita, le vecchie edizioni dei suddetti giochi verranno rimosse da tutti gli store digitali, mentre in GTA Online arriveranno dei contenuti ispirati a GTA 3 per celebrarne il ventesimo anniversario.

Le indiscrezioni e i leak dei giorni scorsi sono quindi stati confermati: Grand Theft Auto The Trilogy Remastered Edition, ricordiamo, era già stata valutata in Corea del Sud ed era pure apparsa nel database del Rockstar Launcher, con tanto di achievement annessi. Rimangono solo un paio di questioni da chiarire: la prima è la data di lancio, che alcuni ben informati fissano nel mese di novembre; la seconda è relativa al motore grafico adottato.

Nel Rockstar Launcher sono infatti stati trovati dei chiari riferimenti all'Unreal Engine, un motore totalmente differente da quello utilizzato negli originali. Che Rockstar Games abbia deciso di convertire i suoi tre classici all'engine di Epic? Ne discutiamo nell'Hot Topic che potete visionare in apertura di notizia.