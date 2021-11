GTA The Trilogy: Rockstar ha sbagliato anche il suo stesso logo!

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è arrivata sul mercato in uno stato talmente disastrato da indurre Rockstar Games a scusarsi pubblicamente e ad ammettere che la raccolta non rispetta gli standard che avrebbero meritato tre classici di tale portata.

In questi giorni sta facendo il giro della rete uno screenshot che mette in risalto una delle tante imperfezioni della raccolta. Questa, però, ha dell'assurdo: a quanto pare, gli sviluppatori che si sono occupati della raccolta (gli americani di Groove Streets Games), sono riusciti a sbagliare persino il logo della stessa Rockstar Games. In una delle ville di Vice City è possibile trovare una piscina che ha la forma della celebre R con la stella, un gradito Easter egg che era presente anche nell'originale. Nella Remastered, tuttavia, il simbolo è stato riprodotto erroneamente sulla mini-mappa: se guardate l'immagine allegata in basso, potete notare che la stella di Rockstar presenta una forma chiaramente differente da quella originale, con una punta in più! Certo, l'errore è stato fatto dagli sviluppatori terze parti, ma la responsabilità ricade anche e soprattutto sulle spalle di Rockstar Games, il che è oltremodo buffo.

Gli sviluppatori intanto, si stanno impegnando per mettere una pezza a tutte le problematiche della raccolta: la scorsa notte è arrivato il primo di una serie di update per GTA The Trilogy - The Definitive Edition, il quale ha risolto un bel po' di bug e problemi di natura tecnica. Come segno di scuse, Rockstar ha anche annunciato che ripoterà i classici originali su PC e li regalerà a tutti coloro che hanno acquistato la trilogia sul Rockstar Store.