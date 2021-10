GTA The Trilogy: degli screenshot comparativi mettono in evidenza le migliorie grafiche

Guardate voi stessi scorrendo in fondo a questa notizia, dove abbiamo raccolto tutte le immagini comparative realizzate. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, ricordiamo, è atteso per l'11 novembre 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch, e nel 2022 sui dispositivi mobili. Prosegue, intanto, il dibattito sulla rimozione dei GTA classici dagli store digitali .

Per far risaltare ancor di più i miglioramenti effettuati, Ben di RockstarIntel ha realizzato una serie di comparative mettendo a confronto gli screenshot ufficiali forniti da Rockstar Games e le scene corrispettive da egli stesso replicate all'interno dei tre classici. In questo modo, anche i giocatori più giovani che non hanno memoria degli originali possono farsi un'idea delle novità.

Did a little comparison of the shot Rockstar post on the newswire, looks like a pretty solid upgrade!



More props, new textures, new vegetation. pic.twitter.com/lru6qdIV80 — Ben (@videotech_) October 22, 2021

Here goes another comparison shot of Grove Street! (this took me over an hour to replicate... thanks to the horrible PC port) pic.twitter.com/o8x8HVFMsd — Ben (@videotech_) October 23, 2021

Ocean View Hotel also offers a vast amount of improvements made to the textures, neons and it has been updated to include a 3D sign and much more. pic.twitter.com/veXvmtOAMP — Ben (@videotech_) October 23, 2021

Another great change; the train tracks (except exterior of the tracks?) in GTA3 were completely remodelled with PBR textures.



What a difference there pic.twitter.com/Cs0v80mP6E — Ben (@videotech_) October 23, 2021

Another comparison, again GTA3.



New PBR textures, improved reflections, new roads. pic.twitter.com/BDX6hW50Eg — Ben (@videotech_) October 23, 2021

Let's go back to Vice City, this time showcasing some changes inside Cafe Robina. There are some visible changes made to the textures and some models were edited (along with better shaders). All the shadows are no longer baked and now real-time.



The floor also has reflections. pic.twitter.com/7Ky2T267pK — Ben (@videotech_) October 23, 2021