GTA Tokyo e DLC single player mai divenuti realtà: ancora dettagli dal codice di GTA 5

Nelle scorse ore è trapelato online il codice sorgente di GTA 5 contenete numerosi riferimenti non solo a Grand Theft Auto VI, ma anche a progetti mai divenuti realtà come Bully 2. Ma a quanto pare c'è molto altro ancora.

Sempre dal codice sorgente di Grand Theft Auto V sono infatti emersi possibili indizi sull'esistenza di progetti inizialmente pianificati da Rockstar Games ma infine mai divenuti realtà per motivi sconosciuti. Uno di questi sarebbe un fantomatico episodio di Grand Theft Auto ambientato a Tokyo, la cui uscita era prevista su PlayStation 2 ma infine scartata dalla compagnia newyorkese.

In aggiunta, sembra che Rockstar avesse pianificato anche dei DLC single player per GTA V, anch'essi però scartati dagli sviluppatori. Uno di questi prevedeva addirittura il ritorno a Liberty City, la celebre metropoli vista più volte nel corso della serie, Grand Theft Auto IV compreso, oltre ad un'espansione prequel ambientata a North Yankton e un ulteriore contenuto incentrato sul personaggio di Trevor Philips. Il codice sorgente fa riferimento a tali contenuti infine mai pubblicati, con alcuni concept che sarebbero poi stati riutilizzati da Rockstar per GTA Online nel corso degli anni.

Verità o meno, ormai tutto appartiene al passato, con la software house adesso totalmente concentrata su GTA VI in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2025. Secondo le ultime voci di corridoio, GTA 6 potrebbe durare massimo 40 ore offrendo dunque una longevità inferiore a Red Dead Redemption II: sarà davvero così?