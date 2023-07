GTA: le tre città più belle della serie Rockstar

La serie di Grand Theft Auto ha offerto nel corso degli anni scenari spettacolari da esplorare in ogni dettaglio, pieni di attrazioni, sorprese ed eventi inaspettati. E sebbene diverse città siano state riproposte più volte nel corso degli anni, non sono mancate modifiche anche radicali per renderle sempre originali.

Su Reddit i fan hanno provato ad eleggere la miglior città di Grand Theft Auto, compito non semplice date le location proposte nel corso degli anni e le relative versioni alternative o modificate tra un capitolo e l'altro (come Liberty City, riproposta in più giochi nel corso del tempo). Noi ci proviamo e vi citiamo le tre città più belle di Grand Theft Auto, di quelle impossibili da dimenticare:

Vice City - GTA Vice City

La città omonima che fa da sfondo alle vicende di Tommy Vercetti in GTA Vice City è forse la più iconica in termini di atmosfera. Ispirata alla Miami degli anni '80, Vice City conquista con le sue spiagge dorate ed il suo mare evocativo, nel frattempo che si girovaga attraverso palazzi lussuosi ed abitazioni nelle quali vivere in eterno, passeggiando tra un lungomare e l'altro all'ombra di altissime palme.

Las Venturas - GTA San Andreas

La caratteristica più peculiare del mai troppo lodato GTA San Andreas fu quella di essere ambientato in una vera e propria regione, e non in una singola città come visto in precedenza. E se Los Santos e San Fierro sono comunque uno spettacolo tutto da scoprire, è una volta arrivati a Las Venturas che si raggiungono vette ancora più alte di sfarzo e spettacolarità. Una città enorme, piena di attrazioni curiose e casinò da visitare, perfetta riproposizione della Las Vegas degli anni '90. Senza dubbio lo scenario perfetto per portare all'apice il viaggio di Carl "CJ" Johnson verso fama, potere e ricchezze, prima del ritorno a casa a Los Santos per salvare la sua Groove Street.

Los Santos - Grand Theft Auto V

Se già la Los Santos di GTA San Andreas era un'ambientazione da non dimenticare, la sua reinterpretazione in GTA V l'ha elevata ancora più in alto. Una città viva, credibile e realistica come mai visto prima nella serie, che alterna continuamente il lusso più sfrenato a quartieri molto più poveri e disagiati dando vita ad un contrasto dall'effetto assicurato. Esplorare ogni singola area di Los Santos nei panni di Michael, Franklin o Trevor è stato uno dei piaceri più grandi del quinto episodio principale.

Diteci anche la vostra: qual è la vostra città preferita della serie targata Rockstar Games? Dai fatti si passa infine alla fantasia: ecco tre città che vorremmo vedere in un GTA prima o poi.