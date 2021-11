GTA Trilogy si aggiorna su PC e console: la Patch 1.03 risolve tanti problemi

La Patch 1.03 chiude anche un lungo elenco di falle e di problemi emersi nei singoli giochi che compongono GTA Trilogy, oltre a risolvere i bug e i glitch più fastidiosi delle versioni PC e Xbox One come la mancata acquisizione degli Obiettivi Sbloccabili, i crash improvvisi o l'erronea gestione dell'HUD giocando a schermo intero su di un monitor ultra-wide.

L'elenco delle modifiche apportate da questo update contribuisce a rendere l'idea delle problematiche che hanno accompagnato la commercializzazione di questa chiacchierata collezione. Le sterminate note della Patch 1.03 citano, ad esempio, delle migliorie generalizzate per la stabilità, la risoluzione dei problemi con la pioggia di GTA Trilogy e la ricostruzione delle texture per la segnaletica e la cartellonistica.

