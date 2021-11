GTA Trilogy: dove è ambientato Vice City?

Dall'11 novembre 2021, GTA Trilogy Definitive Edition ci permetterà di rivivere GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas in versione rimasterizzata. I tre grandi classici usciti originariamente su PS2 e poi convertiti su altri sistemi successivamente si presenteranno al massimo della forma nelle nuove versioni.

Dopo aver scoperto quanto pesa Vice City di GTA Trilogy su PS5, andiamo a scoprire esattamente dove è ambientata l'avventura di Tommy Vercetti. Le vicende del gioco si svolgono nella City of Vice, nota anche semplicemente come Vice oppure, per l'appunto, Vice City. La stessa ambientazione è stata originariamente introdotta nel primissimo Grand Theft Auto del 1997, pur presentandosi con un design completamente diverso rispetto a quanto immaginato da Rockstar Games per la versione 3D.

L'esotica città è situata nello stato della Florida, negli Stati Uniti, ed è ispirata alla reale Miami degli anni '80. La mappa è suddivisa in due grandi isole a cui se ne aggiungono altre sei molto più piccole, e la popolazione complessiva ammonta a 1,8 milioni di abitanti al momento in cui si svolgono i fatti della storia. Vice City ospita al suo interno quattro diverse stazioni di polizia ed altrettanti ospedali, due per ciascuna isola maggiore, oltre alla presenza di un aeroporto e della stazione dei vigili del fuoco. A differenza di altre location viste nel resto della serie, questa città non ha nessuna stazione ferroviaria data la sua particolare geografia, ed è collegata unicamente da strade e ponti.

Trattandosi di una realtà tropicale, l'atmosfera è sempre molto soleggiata con giornate caldissime, ma non mancano forti tempeste nel corso dell'estate. All'interno di questo spettacolare scenario, Vercetti si muove attraverso una realtà criminale ben radicata, dove il traffico di droga la fa da padrone. Un poco alla volta, però, il protagonista si farà un nome all'interno di Vice City divenendo uno dei più illustri malavitosi del luogo.

