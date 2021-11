Mentre GTA Trilogy annaspa, Take-Two prosegue la sua crociata contro le mod

Take-Two ha dimostrato di essere incredibilmente gelosa dei suoi giochi, forse troppo. Da diversi mesi è impegnata in una crociata contro le mod che in tutti questi anni hanno contribuito a mantenere in vita le sue opere.

Non si contano più i progetti fatti chiudere dalla compagnia americana: innumerevoli modder hanno dovuto interrompere la lavorazione e la distribuzione delle mod indirizzate ai videogiochi della GTA: tra le tante ad aver fatto questa fine, menzioniamo Vice City Overhaul, che ricreava la Città del Vizio con le sue atmosfere anni '80 all'interno di GTA 5; GTA Liberty City, una total conversion di GTA 3 all'interno del motore di Vice City; Vice Cry, che rimpiazzava le texture e i modelli del classico del 2002 con delle versioni in alta risoluzione; GTA Underground, che combinava le mappe di GTA 3, Vice City, San Andreas, Bully, Manhunt e Manhunt 2.

Con il tempo abbiamo capito che le azioni di Take-Two sono state in parte motivate dalla decisione di riproporre i classici dell'era PS2 in Grand Theft Auo: The Trilogy - The Definitive Edition, raccolta appena arrivata sul mercato e funestata da numerosi problemi tecnici che stanno facendo indispettire i videogiocatori. La crociata non è tuttavia ancora terminata, dal momento che ci è giunta notizia di 3 nuove mod colpite dal DMCA di Take-Two, ossia GTA Advance PC Port Beta 2 (un fan project che mirava alla ricreazione del gioco con il motore di GTA 3), The Lost and Damned Unlocked for GTA 4 (che consentiva di sostituire Niko Bellic con il protagonista di The Lost and the Damned Johnny Klebitz) e GTA IV EFLC The Lost And Damned - 65% (un semplice save file che permetteva di cominciare il gioco da una percentuale di completamento del 65%).