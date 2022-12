GTA Trilogy: arriva un cambio al team di sviluppo dalle retrovie

Nonostante il poco successo riscontrato dal lavoro dei ragazzi di Grove Street Games su alcuni dei titoli più importanti del brand di Grand Theft Auto, la raccolta rimasterizzate delle tre icone del mondo videoludico continua a far parlare di sé, soprattutto in seguito ai recenti cambiamenti avvenuti nelle retrovie circa il team dietro al progetto.

Seppure la GTA Trilogy abbia registrato vendite poco entusiasmanti, continuano ad emergere nuovi dettagli circa lo stato dei lavori dietro la controversa produzione. In particolare, stando alle recenti dichiarazioni di Thomas Williamson, amministratore delegato di Grove Street Games, sembrerebbe che il team non sia più alle prese con il lavoro di miglioramento e ottimizzazione dei suddetti titoli.

A quanto pare, il cambio di gruppo di sviluppatori della GTA Trilogy deriverebbe dall'impegno dei ragazzi di Grove Street Games al porting di ARK su Nintendo Switch e, dopo la conclusione di questo progetto, una parte dei dipendenti verrà ripiegata sullo sviluppo di ARK 2. Al momento non vi sono molte informazioni circa il reale stato di avanzamento nella realizzazione della suddetta versione per la console ibrida della Grande N di ARK, anche se è stato definito dallo stesso Williamson come "il miglior port per console mai realizzato".

Sembrerebbe che tutti i dipendenti che lavorano presso Grove Street Games siano stati impiegati verso la realizzazione di ARK solamente a partire da aprile e una parte di esso verrà liberata a lavori ultimati. Proprio queste affermazioni darebbero quindi adito all'idea che sia avvenuto un sostanziale cambio nelle retrovie per quel che concerne gli sviluppatori che lavoreranno attivamente ad uno dei prodotti che più ha attirato le attenzioni negative degli utenti nel corso dell'anno precedente.

Al momento sappiamo solamente che GTA Trilogy potrebbe presto sbarcare su Steam ma, purtroppo, mancano ancora delle informazioni ufficiali sul suo arrivo all'interno della piattaforma Valve, anche se la notizia è accreditata dalla presenza di alcuni file della versione PC del gioco che fanno un chiaro riferimento alle configurazioni Steam.