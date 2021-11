GTA Trilogy, è arrivato il primo update: la Patch 1.02 risolve tanti problemi su console

A pochissime ore dalla pubblicazione del messaggio di scuse, con il quale Rockstar Games ha promesso di risolvere tutti i problemi di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, è arrivata la prima importante patch per la raccolta.

L'update 1.02 di GTA The Trilogy - The Definitive Edition è appena stato pubblicato su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Nel lungo changelog affidato alle pagine del supporto di Rockstar, gli sviluppatori affermano di aver risolto numerosi problemi legati a localizzazione, collisioni, buchi nella mappa, texture e oggetti mal posizionati, clipping della videocamera attraverso gli elementi dello scenario, sottotitoli incorretti, messaggi di aiuto incorretti, problemi con i nuovi modelli dei personaggi nelle cutscene e tracce audio ripetute, in ritardo o saltate.

A tutti questi interventi che interessano la raccolta nella sua interezza, vanno ad aggiungersene una moltitudine di modifiche specifiche per i singoli giochi e, in taluni casi, per le singole console. In GTA 3, ad esempio, sono state sbloccate le porte del Pay 'N' Spray erroneamente chiuse, mentre in Vice City sono state corrette le luci dei camion dei pompieri e i problemi con i percorsi del GPS nella missione Autocide. San Andreas ha visto un numero ancor più consistente di interventi, tra cui quelli indirizzati agli effetti della pioggia incorretti, al ponte di Flint County invisibile e alla sensibilità della mira nella sfida della pistola di Ammu-Nation. Vi consigliamo di consultare il changelog della patch 1.02 sul sito ufficiale per scoprire tutte le modifiche.

Stando a quanto è possibile leggere sul sito ufficiale, questa patch è al momento disponibile solo sulle console PlayStation e Xbox, tuttavia nel changelog viene stranamente menzionato anche un intervento per Nintendo Switch, sulla quale è stato risolto un problema che faceva resettare le impostazioni della lingua in Vice City ad ogni riavvio.

I possessori di GTA The Trilogy - The Definitive Edition su PC devono invece continuare a pazientare, in compenso nei prossimi giorni riceveranno gratis le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas come segno di scuse da parte di Rockstar.