GTA Trilogy arriverà anche su Android e iOS, è ufficiale

Questa sera sono stati diffusi i risultati finanziari di Take-Two in occasione di un meeting con gli azionisti e, come spesso accade in questi casi, abbiamo scoperto qualche dettaglio sui prossimi titoli in arrivo dall'azienda. A tal proposito, è stato confermato l'arrivo di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition su mobile.

Una delle tante informazioni trapelate dall'incontro del publisher di Grand Theft Auto e di moltissimi altri titoli sviluppati da Rockstar, 2K Games e Gearbox ci ha permesso di scoprire che la trilogia di GTA sta per approdare su una nuova piattaforma. Sembrerebbe infatti che Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition sia in dirittura d'arrivo anche su mobile e, più nello specifico, sui dispositivi Android e iOS. La slide condivisa da Take-Two specifica che il debutto della trilogia di Grand Theft Auto sugli store Apple e Google avverrà nel corso dell'anno fiscale 2023.

Purtroppo la finestra temporale fornite è piuttosto ampia e non è chiaro in quale periodo dell'anno assisteremo al lancio del gioco su cellulari e tablet, ma non è da escludere che un annuncio in pompa magna possa essere fatto già nei prossimi mesi, magari accompagnando l'arrivo del titolo su mobile con una patch indirizzata anche alle altre piattaforme e in grado di sistemare alcuni dei tanti problemi di GTA Trilogy.