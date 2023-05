GTA Trilogy arriverà anche su mobile ma non c'è ancora una data

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è ancora previsto su piattaforme mobile iOS e Android, tuttavia la versione mobile della raccolta dei tre classici Rockstar Games non ha ancor una data di uscita.

Il CEO di Take-Two Interactive ha confermato che il gioco non è stato cancellato e arriverà su smartphone e tablet, tuttavia al momento l'azienda non è in grado di confermare una data o una finestra di lancio precisa. Inizialmente il lancio di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition su App Store e Google Play era previsto durante lo scorso anno fiscale (entro il 31 marzo 2023) ma le cose sono andate diversamente e i lavori sul porting proseguono.

Strauss Zelnick vuole probabilmente evitare di sbilanciarsi troppo anche in virtù del fatto che le versioni PC e console di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition stanno ancora ricevendo patch e aggiornamenti per correggere bug e problemi tecnici.

La raccolta è stata accolta negativamente da pubblico e critica, tuttavia Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ha venduto oltre dieci milioni di copie riscuotendo dunque un buon successo commerciale nonostante le recensioni negative dovute principalmente ad un comparto tecnico sottotono e ai numerosi bug che hanno rovinato l'esperienza al day one.