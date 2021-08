GTA Trilogy è un bonus preorder di GTA V per PS5 e Xbox Seriex X? No i piani sono cambiati

La scorsa settimana Kotaku ha confermato l'esistenza di GTA Trilogy Remaster, di fatto un pacchetto che include le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Questa collection esiste e uscirà a fine anno ma a quanto pare i piani sono cambiati più volte per colpa della pandemia Covid-19.

Secondo quanto riportato dalle fonti di Kotaku, inizialmente Rockstar aveva pensato di lanciare il gioco nei primi mesi del 2021 ma i piani sono cambiati e GTA Trilogy è diventato un bonus preordine per la versione next-gen di GTA V in uscita a novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X. I piani infine sono cambiati per la terza e ultima volta con GTA Remastered Trilogy che è diventato un gioco standalone completo in arrivo a fine ottobre o inizio novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Google Stadia e smartphone/tablet.

Alla guida del progetto ci sarebbe Rockstar Dundee, la sede scozzese di Rockstar Games che sta anche aiutando la casa madre con il porting next-gen di GTA V. Rockstar Dundee è in realtà l'ex Ruffian Games, il team responsabile di Crackdown 2 e Crackdown 3, coinvolto anche nello sviluppo di Halo The Master Chief Collection per Xbox One e PC.

Al momento Rockstar Games e Take-Two non hanno confermato nulla in merito, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali.