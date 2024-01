GTA Trilogy fa il botto su Netflix con 18 milioni di download su iOS e Android

Dopo essersi già confermato come l'app più scaricata su Google Play e App Store a dicembre, Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition si è rivelato un successo senza precedenti per Netflix, facendo registrare oltre 18 milioni di download totali su dispositivi iOS e Android.

Della trilogia targata Rockstar, GTA: San Andreas è di gran lunga il titolo più popolare con 11.6 milioni di download combinati. L'edizione iOS di San Andreas ha generato fino ad oggi circa 9.1 milioni di download, con la versione Android che ha generato 2.6 milioni di download. Vice City è stato scaricato 4.1 milioni di volte, di cui 3.1 milioni su iOS e circa 900.000 su Android. GTA III completa la trilogia con circa 2.4 milioni di installazioni: circa 1.7 milioni su iOS e circa 700.000 su Android.

Netflix ha affermato in una nota rivolta agli azionisti che, sebbene questo costituisca soltanto "l’inizio" della sua offerta in ambito gaming, "il coinvolgimento è triplicato lo scorso anno". Ha anche descritto i giochi come una piccola parte del suo business "e certamente non ancora materiale" legato agli show televisivi e ai film, ma è soddisfatta dei suoi progressi nel settore. Il lancio della trilogia di Grand Theft Auto di Rockstar è stato "il debutto di maggior successo fino ad oggi di Netflix in termini di installazioni e coinvolgimento", ha aggiunto, e ha affermato che alcuni consumatori si sono iscritti a Netflix "semplicemente per giocare a questi giochi".

