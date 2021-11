GTA Trilogy, che caos! I fan vogliono il rimborso, spunta il mini-gioco sexy Hot Coffee

Grand Theft Auto - The Trilogy: The Definitive Edition si è purtroppo reso protagonista di un lancio estremamente travagliato: i numerosi problemi tecnici stanno influenzando negativamente l'esperienza dei videogiocatori, i quali - esasperati - stanno cominciando a chiedere il rimborso.

In rete ci sono numerosi fan arrabbiati che non riescono ad ignorare i pessimi modelli dei personaggi, le animazioni imprecise, le compenetrazioni, i problemi audio e i continui crash dei giochi inclusi nella raccolta, e che quindi stanno chiedendo a Rockstar Games di essere risarciti. La compagnia, sommersa dalle lamentele, sta concedendo i rimborsi a tutti coloro che fanno esplicita richiesta sul sito del supporto. La pagina, al momento, non offre una sezione apposita per GTA: The Trilogy, tuttavia è possibile utilizzare le schede dedicate ai singoli giochi per effettuare la richiesta.

Caos anche sul fronte PC: il Rockstar Game Launcher è tornato online dopo i guai iniziali, tuttavia non permette di acquistare GTA The Trilogy: The Definitive Edition per PC. La compagnia ha temporaneamente rimosso dalla vendita la raccolta poiché il pacchetto originale includeva dei dati che non avrebbero dovuto essere presenti. Stiamo parlando di musica senza licenza, delle sceneggiature complete dei tre giochi (inclusi contenuti tagliati o assenti), delle note degli sviluppatori di Rockstar North dell'epoca e persino dei dati del controverso mini-gioco sexy Hot Coffee di San Andreas, che costò a Rockstar ben 20 milioni di dollari in spese legali. Il mini-gioco (che vedeva CJ intrattenere un rapporto sessuale con la sua ragazza) non era normalmente accessibile nella versione originale di GTA San Andreas, tuttavia già all'epoca i modder riuscirono ad estrapolarne i dati dai dischi per PS2 e Xbox per poi riproporlo sotto forma di mod. Dati che a quanto pare anche i ragazzi di Groove Street Games, responsabili dei lavori sulla Definitive Edition, hanno dimenticato di rimuovere.