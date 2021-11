GTA Trilogy: CJ, Tommy e Claude nei nuovi screenshot della Remastered

A pochissimi giorni dall'atteso lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, dalla rete sono emersi dei nuovi screenshot tratti dalle versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas.

I nuovi scatti, estrapolati dalle schede prodotto reperibili su Amazon, ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato ai protagonisti delle tre avventure - Claude, Tommy Vercetti e Carl Johnson - oltre che ai loro comprimari e alle metropoli che fanno da sfondo alle loro peripezie criminali. Cosa altrettanto importante, mettono in risalto i lavori di ammodernamento compiuti dai ragazzi di Grove Street Games, software house indipendente con sede a Gainesville, in Florida. L'Unreal Engine ha reso possibile dei miglioramenti ai modelli dei personaggi, alla risoluzione, all'illuminazione, all'effettistica atmosferica, al fogliame e alla distanza di visualizzazione, come si può chiaramente evincere dagli scatti allegati in calce a questa notizia.

Cosa ve ne pare? Ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile all'acquisto su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC a partire da giovedì 11 novembre. San Andreas debutterà al day-one in Xbox Game Pass, mentre GTA 3 finirà nel catalogo di PlayStation Now a dicembre.