GTA Trilogy fuori classifica in UK: la copia fisica non riscatta l'edizione digitale

Con un debutto digitale che non ha soddisfatto né gli appassionati né la critica specializzata, Grandt Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition ha costretto Rockstar Games a scusarsi pubblicamente per le mancanze della release.

Con la software house al lavoro per migliorare la condizione della produzione tramite supporto post lancio, il mese di novembre aveva visto l'annuncio del posticipo dell'edizione retail di GTA The Trilogy: The Definitive Edition. In seguito a tale decisione, il debutto delle riedizioni di GTA III, GTA: San Andreas e GTA: Vice City era stato ricollocato al 17 dicembre 2021 per le versioni PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, e agli inizi del 2022 per la versione Nintendo Switch.

Tuttavia, pare che le recensioni negative legate a Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition abbiano finito per compromettere il lancio dell'edizione retail. I dati di vendita settimanali relativi alla Gran Bretagna vedono infatti la GTA The Trilogy fuori dalla Top 40 dei giochi più venduti. Nella settimana del debutto, la raccolta aveva raggiunto l'ottava posizione, per poi passare al 23° scalino la settimana successiva. Ora, a sole due settimane di distanza dal Day One, nel mercato britannico non sembra esservi spazio per il ritorno in scena di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.



Al momento, la nuova data di lancio dell'edizione fisica della versione Nintendo Switch di GTA The Trilogy: The Definitive Edition non è ancora stata comunicata da Rockstar Games.