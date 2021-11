GTA Trilogy: come si chiama il protagonista di Vice City?

GTA Trilogy Definitive Edition promette di rivelarsi una gradita sorpresa per i fan della serie Rockstar: il pacchetto include le edizioni rimasterizzate di classici come GTA III, Vice City e San Andreas, pronti per mostrarsi in una veste grafica aggiornata ma mantenendo intatti i contenuti originali che li hanno resi così amati.

In particolare GTA Vice City ha sempre goduto di grandissima considerazione da parte dei fan storici del franchise: a renderlo immortale non è stata solamente la sua atmosfera anni '80 con relativa colonna sonora ispirata a quel decennio (ed ancora oggi considerata la migliore mai offerta dalla serie), ma anche il carisma del suo personaggio principale. Vi ricordate chi è il protagonista di Vice City? Si tratta di Thomas "Tommy" Vercetti, ex membro della famiglia criminale dei Forelli che, dopo 15 anni di prigione, viene mandato a Vice City per concludere un grosso affare di droga con i fratelli Vance.

Lo scambio però finisce male a causa dell'intervento di un gruppo di sicari, che uccidono Vic Vance costringendo Tommy alla fuga. L'uomo riferisce al suo capo, Sonny Forelli, di quanto accaduto, scatenando le sue ire. Vercetti deve quindi scoprire chi ha organizzato l'attacco durante lo scambio, con lo scopo di recuperare sia la droga, sia i milioni di dollari appartenenti ai Forelli. Ma con i giusti contatti e portando avanti lavori sporchi per conto di uomini potenti, ben presto la vita criminale di Tommy prenderà una piega ben diversa.

Pronti a rivivere le sue gesta a partire dall'11 novembre 2021?