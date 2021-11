GTA Trilogy: la comparativa tra PS4 e PS5 fa emergere i problemi della collezione remaster

L'instancabile youtuber ElAnalistaDeBits ha colto l'opportunità offertagli dal lancio di GTA Trilogy Definitive Edition per condurre una video comparativa tra le versioni PS4, PS4 Pro e PlayStation 5.

I risultati offerti dall'analisi, inutile nasconderlo, non sembrano deporre a favore del lavoro svolto da Grove Street Games, la software house incaricata da Rockstar Games di rimasterizzare su Unreal Engine i primi Grand Theft Auto in tre dimensioni.

Dal raffronto tra le versioni per console PlayStation di GTA Trilogy emergono numerosi problemi di ottimizzazione e da diverse incongruenze nell'opera di attualizzazione della grafica, del gameplay e delle prestazioni. Il fantasma del pop-in della versione originaria di GTA 3, Vice City e San Andreas, ad esempio, continua a "infestare" le versioni rimasterizzate, insieme a dei bug che impattano negativamente sull'esperienza visiva.

Dall'utilizzo di texture con la medesima risoluzione su tutte le versioni all'instabilità del framerate, fino ad arrivare ai riflessi su PS5 che, per qualche strano motivo, risultano essere persino peggiori delle controparti PS4, il creatore di contenuti che ha condotto questa analisi ritiene che si tratta "di un lavoro ben lungi dall'essere accettabile. I problemi di prestazioni sono inguistificabili per un gioco con una componente grafica così modesta, c'è da lavorare ancora molto nell'ottimizzazione".

A detta di ElAnalistaDeBits, i punti di forza di questa collezione sono il sistema di illuminazione e le migliore apportate ad alcuni modelli poligonali: anche in questo caso, però, i problemi di ottimizzazione finiscono con l'inficiare sul gameplay, come nel caso dell'illuminazione dinamica che porta il framerate su PS5 a scendere fino a 35fps in modalità Performance nelle fasi open world di notte. Anche voi state riscontrando questi problemi su PlayStation, PC, Xbox o Nintendo Switch?

In attesa di proporvi la nostra analisi approfondita sul comparto grafico e sui contenuti di questa collezione, vi lasciamo allo speciale su GTA Trilogy con la storia di GTA 3 e del suo protagonista.