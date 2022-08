GTA Trilogy continua a far registrare vendite poco entusiasmanti

Seguendo l'esempio delle altre realtà del settore, ieri sera anche Take-Two ha tenuto una riunione con gli azionisti per presentare il resoconto finanziario relativo al primo trimestre dell'anno fiscale 2022/2023, che comprende i mesi da aprile a giugno 2022.

La compagnia, anche grazie al contributo decisivo di Zynga, ha fatto registrare un cospicuo aumento degli incassi rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, quantificabile in un +36%. Buone anche le vendite dei videogiochi di punta, con NBA 2K22 arrivato a quota 12 milioni di unità vendute, Red Dead Redemption 2 a 45 milioni e uno strabiliante GTA 5 alla strabiliante cifra di 170 milioni.

Ad una lettura attenta del report finanziario di Take-Two Interactive non sfugge in ogni caso la performance poco idilliaca di Gran Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, che dopo un debutto da dieci milioni di copie e innumerevoli problemi tecnici e non, ha visto le sue vendite crollare a picco. I numeri non mentono: stando ai dati di Take-Two, durante l'ultimo trimestre GTA 5 ha venduto altre 5 milioni di copie, passando da 165 milioni a 170 milioni; nel medesimo periodo di riferimento, le vendite dell'intero franchise di Grand Theft Auto sono aumentate di 5 milioni, passando da 375 milioni a 380 milioni di unità. Ciò significa che la quasi totalità del merito per la crescita del franchise va attribuita all'immortale quinto capitolo e che le vendite di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition negli ultimi tre mesi si sono rivelate poco influenti sul quadro generale.

Intanto, le promesse versioni mobile di GTA: The Trilogy continuano a mancare all'appello: Rockstar ha assicurato che non sono state cancellate, bensì rinviate. Le ultime informazioni ufficiali parlavano di un lancio atteso nel corso dell'attuale anno fiscale, dunque entro marzo 2023.