GTA Trilogy, controlli in stile GTA 5? Un nuovo leak svela anche i requisiti PC

Mentre continuiamo ad attendere l'annuncio ufficiale della data d'uscita e il primo video di gameplay di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, dalle pagine di GTA Forums è emerso un nuovo corposo leak che sembra svelare molte informazioni sull'attesa raccolta.

Un utente di nome alloc8or, già autore di diversi leak su GTA The Trilogy rivelatisi veritieri, ha condiviso sulle pagine del forum quella che sembra essere la descrizione ufficiale della collection. Il leaker afferma di averla estrapolata dal sito del supporto di Rockstar, sul quale al momento risulta essere irreperibile. Probabilmente, nel frattempo la software house l'ha messa offline.

In ogni caso, la descrizione parla di migliorie al sistema di illuminazione, un aumento della distanza di visualizzazione, un maggior livello di dettaglio e di un nuovo sistema di comandi in stile Grand Theft Auto V. Pare inoltre che coloro che acquisteranno Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sullo store ufficiale di Rockstar Games entro il 5 gennaio 2022 riceveranno uno sconto di 10 dollari su un acquisto successivo dal valore minimo di 15 dollari.

Alloc8or ha anche condiviso i presunti requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC:

Requisiti minimi

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

8 GB RAM

45 GB di spazio sul disco

Windows 10

Requisiti Raccomandati

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

16 GB RAM

45 GB di spazio sul disco

Windows 10

In attesa di una conferma da parte di Rockstar Games, vi ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è ufficialmente attesa entro la fine del 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. In vista dell'uscita, Rockstar Games ha rimosso i vecchi GTA dagli store scatenando la rabbia dei giocatori