GTA Trilogy Definitive Edition arriva su Steam con i Saldi di Rockstar

I leak sull'arrivo di GTA Trilogy su PC vengono confermati ufficialmente da Rockstar con l'annuncio dell'avvenuta commercializzazione della Definitive Edition di GTA 3, Vice City e San Andreas su Steam.

La raccolta Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition propone le versioni aggiornate dei tre kolossal free roaming di Rockstar Games in una veste grafica migliorata, con texture in alta risoluzione, una maggiore distanza di visualizzazione, un'illuminazione più realistica, comandi in stile GTA 5 e numerosi interventi sul gameplay e sulla 'qualità di vita'. Ciascuno dei titoli che compongono la versione PC di GTA Trilogy The Definitive Edition, inoltre, risultano essere pienamente compatibili con Steam Deck, la console portatile Valve.

La Grande R coglie quindi l'occasione per dare inizio ai Saldi Rockstar su Steam. Da oggi 19 gennaio fino alla giornata di giovedì 2 febbraio, GTA Trilogy potrà essere acquistato su Steam al prezzo promozionale di 29,99 euro (con uno sconto del 50%). Tra i tanti giochi Rockstar in offerta troviamo anche Red Dead Redemption 2 a 19,79 euro, Read Dead Online a 9,99 euro, GTA 5 Premium Edition a 14,99 euro, la Complete Edition di Grand Theft Auto 4 a 5,99 euro e la collezione dedicata alla Trilogia di Max Payne a 5,99 euro. In calce alla notizia trovate il link ai Saldi Rockstar su Steam.