GTA Trilogy Definitive Edition arriverà parzialmente su Game Pass e PlayStation Now

Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di GTA The Trilogy The Definitive Edition, la raccolta arriverà a novembre in formato digitale, a dicembre in versione fisica e parzialmente anche su Xbox Game Pass e PlayStation Now.

Diciamo parzialmente perchè la raccolta non sarà disponibile interamente sui due servizi in abbonamento, Rockstar Games ha svelato che Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition sarà disponibile su Xbox Game Pass dall'11 novembre mentre Grand Theft Auto III The Definitive Edition arriverà su PlayStation Now dal 7 dicembre.

L'esperienza completa uscirà l'11 novembre in formato digitale su PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop e Rockstar Launcher per PC mentre l'edizione fisica per Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 (compatibile con PlayStation 5) arriverà il 7 dicembre.

Nel frattempo sono stati svelati anche i requisiti PC di Grand Theft Auto Trilogy, inoltre abbiamo scoperto che anche i controlli subiranno delle modifiche, il layout dei comandi sarà basato su quello di Grand Theft Auto V come confermato dagli sviluppatori. Tante novità dunque per questa riedizione che si presenta in una versione ancora più ricca e curata rispetto a quanto inizialmente previsto. Non ci resta che attendere il mese di novembre per poterci rituffare nei mondi di GTA 3, Vice City e San Andreas.