GTA Trilogy Definitive Edition, quali canzoni mancano? Tutti i brani assenti

Con la presentazione da parte di Rockstar Games dell'elenco delle canzoni incluse in GTA The Trilogy: The Definitive Edition, il pubblico ha potuto scoprire anche quali saranno i brani assenti dalla riedizione dei tre titoli.

Non tutte le canzoni originariamente presenti in Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas faranno infatti ritorno nella nuova raccolta destinata a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Di seguito, vi riportiamo dunque l'elenco completo delle canzoni che non troveranno spazio nei tre titoli:



GTA: Vice City – Canzoni assenti dalla Definitive Edition (e dalle riedizioni precedenti)

Wow – Kate Bush

Bark at the Moon – Ozzy Osbourne

Rockit – Herbie Hancock

Looking for the Perfect Beat – Afrika Bambaataa e The Soul Sonic Force

The Smurf – Tyrone Brunson

Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael Jackson

Billie Jean – Michael Jackson

Running with the Night – Lionel Richie

Añunga Ñunga – Irakere

GTA: San Andreas - Canzoni assenti dalla Definitive Edition (e dalle precedenti riedizioni)

Yum Yum (Gimme Some) – Fatback Band

You Dropped a Bomb on Me – Gap Band

Running Away – Roy Ayers

Runnin’ Down a Dream – Tom Petty

Woman to Woman – Joe Cocker

Don’t Let It Go to Your Head – Black Harmony

Ring My Bell – Blood Sisters

I Don’t Give a Fuck – 2Pac feat. Pogo

Express Yourself – N.W.A.

Hellraiser – Ozzy Osbourne

Killing in the Name – Rage Against the Machine

Express Yourself – Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band

Rock Creek Park – The Blackbyrds

Funky President (People It’s Bad) – James Brown

The Payback – James Brown

The Grunt – The JB’s

Vi è poi una porzione di brani assenti dall'elenco proposto da Rockstar Games, ma presenti nelle precedenti riedizioni dei due giochi. In questo specifico caso,che tali canzoni possano trovare spazio anche in GTA: Vice City Definitive Edition e GTA: San Andreas Definitive Edition. L'elenco di seguito:

GTA: San Andreas

Loopzilla – George Clinton

Hot Pants – I’m Coming, I’m Coming, I’m Coming – Bobby Byrd

Rock Me Again And Again – Lyn Collins

Soul Power’ 74 – Maceo & The Macks

I Know You Got Soul – Bobby Byrd

GTA: Vice City

Cum On Feel the Noize – Quiet Riot

She Sells Sanctuary – The Cult

Working for the Weekend – Loverboy

God Blessed Video – Alcatrazz

Fist Fury – Love Fist

Cars – Gary Numan

Poison Arrow – ABC

Obsession – Animotion

Video Killed the Radio Star – The Buggles

Japanese Boy – Aneka

Steppin’ Out – Joe Jackson

One Thing Leads to Another – The Fixx

Pump Me Up – Trouble Funk

Get It Girl – 2 Live Crew

A Gozar Con Mi Combo – Cachao

In attesa di tornare a calcare gli scenari di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas e Grand Theft Auto: Vice City, sulle nostre pagine trovate un interessante video confronto tra la grafica degli originali e GTA The Trilogy: The Definitive Edition