GTA Trilogy Definitive Edition disponibile tra un mese? Spunta una data di uscita!

Persino gli studi di Rockstar Games, tradizionalmente piuttosto ben protetti da rumor e indiscrezioni, hanno infine dovuto cedere di fronte ai sempre più numerosi sospetti legati al ritorno dei capitoli più amati della serie Grand Theft Auto.

Con l'annuncio ufficiale di GTA: The Trilogy Definitive Edition, la talentuosa software house ha infatti confermato che Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas torneranno prossimamente ad accogliere nuovi giocatori e veterani della saga. I tre titoli saranno i protagonisti dell'interessante raccolta, pronta a offrire nuova vita alle tre produzioni su hardware di nuova generazione.

Un progetto dalla portata particolarmente ampia, dato che coinvolgerà una notevole rassegna di piattaforme. Coinvolgendo console di passata e nuova generazione, GTA: The Trilogy Definitive Edition arriverà infatti su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. All'appello non mancheranno inoltre nemmeno gli universi PC e persino gli store dei dispositivi mobile iOS e Android.



Ma quando uscirà la produzione Rockstar Games? Al momento, la software house non ha indicato una data di uscita specifica, ma quest'ultima si è resa protagonista di un rumor diffuso da Tom Henderson. Il noto insider, dopo aver citato ancora una volta l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare II nel 2022, sostiene infatti che GTA: The Trilogy Definitive Edition potrebbe arrivare su PC e console il prossimo 11 novembre 2021. Sarà vero? Per saperlo non sarà necessario attendere molto: secondo il leaker, l'annuncio dovrebbe infatti giungere in occasione del ventesimo anniversario di GTA III, ovvero il prossimo 22 ottobre.