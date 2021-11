GTA Trilogy Definitive Edition: quanto dura Vice City?

Il prossimo 11 novembre 2021 si torna a Liberty City, Vice City e San Andreas. Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di GTA Trilogy Definitive Edition, Rockstar Games ha svolto un rilevante restauro tecnico per i suoi tre classici usciti originariamente su PlayStation 2 e ancora oggi amati da milioni di giocatori.

Molti fan fremono in particolare dalla voglia di rigiocare GTA Vice City: il celebre episodio del 2002 ha fatto breccia nel cuore dei fan non solo per la sua spettacolare giocabilità, ma anche per la splendida caratterizzazione della città e per le atmosfere e le musiche anni '80. In vista dell'arrivo della nuova edizione, vi ricordate quanto dura GTA Vice City? L'avventura malavitosa di Tommy Vercetti ha una storia principale che tocca le 20 ore, una quantità comunque destinata ad aumentare ulteriormente per tutti coloro che intendono esplorare fino in fondo la città cercando tutti i suoi segreti.

Raggiungere il 100% in Vice City, con tutti i collezionabili raccolti ed ogni missione ed attività secondaria completata, potrebbe infatti portare via oltre una quarantina di ore, tempo ritenuto sufficiente per poter scoprire ogni dettaglio del titolo Rockstar. E restando in tema, ecco anche quanto dura GTA San Andreas, anch'esso incluso incluso in GTA Trilogy: il titolo del 2004 si presenta ancora più mastodontico in termini di mappa, città e contenuti, risultando il più longevo dell'epoca PS2.