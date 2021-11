GTA Trilogy, fan furenti: il pubblico si sfoga con voti bassissimi su Metacritic

In seguito alla pubblicazione dell'attesa raccolta proposta da Rockstar Games, si è inaspettatamente scatenato il caos, con moltissimi giocatori che stanno addirittura richiedendo rimborsi per la GTA The Trilogy: The Definitive Edition.

Una protesta che ha trovato sfogo, come ormai spesso accade, anche sui canali di Metacritic. Il noto portale di aggregazione delle votazioni, infatti, al momento riporta votazioni bassissime da parte del pubblico per la produzione dedicata alla saga di Grand Theft Auto. I punteggi assegnati dal pubblico alla raccolta sono davvero poco generosi, con scarse differenze per quanto riguarda le piattaforme di pubblicazione.

Al momento, la versione PC di Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition può ad esempio contare su di una medio voto pari addirittura a 0.8/10, a fronte di 802 valutazioni dei giocatori. Non troppo distanti, seguono le versioni console, con dei poco onorevoli 0.7/10 su PlayStation 4, 1.1/10 su PlayStation 5, 0.8/10 su Nintendo Switch, 0.6/10 su Xbox One e 0.7/10 su Xbox Series X|S. Al momento, le versioni console della nuova GTA Trilogy sono state valutate da circa 150 giocatori ciascuna.



Contestualmente al lancio delle nuove versioni rimasterizzate di GTA III, GTA: San Andreas e GTA: Vice City, Rockstar Games ha già annunciato di star lavorando ad una patch correttiva per GTA The Trilogy: The Definitive Edition.