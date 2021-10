GTA Trilogy Definitive Edition: GTA 3, Vice City e San Andreas presto rimossi dagli store

A chi ci segue, ricordiamo che l'appena svelata Definitive Edition di Grand Theft Auto nasce per celebrare il ventesimo anniversario dall'uscita del terzo capitolo della saga e comprende le versioni attualizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas , con interventi che riguarderanno principalmente il comparto grafico e, in misura limitata, l'esperienza di gioco.

L'operazione coinvolgerà sia il Rockstar Launcher che tutti i negozi online per console . Chi possiede una copia dei suddetti giochi, naturalmente, potrà continuare a fruirli senza alcuna limitazione e avrà sempre modo di scaricarli dalla propria piattaforma di riferimento attraverso le credenziali dell'account utilizzato per effettuarne l'acquisto.

Come sottolineato dai giornalisti di GameInformer, la rimozione delle versioni digitali dei tre capitoli dell'epopea action a mondo aperto di Grand Theft Auto dovrebbe verificarsi nel corso della prossima settimana .

Contestualmente all'annuncio di GTA Trilogy The Definitive Edition , Rockstar Games informa gli appassionati che, entro i prossimi giorni, tutte le versioni digitali attualmente in vendita su PC e console di GTA III, Vice City e San Andreas abbandoneranno gli store .

