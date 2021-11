GTA Trilogy Definitive Edition: quante missioni ha San Andreas?

Grand Theft Auto: San Andreas è ancora oggi considerato da molti come il miglior esponente della storica serie firmata Rockstar. All'epoca della sua originale uscita su PlayStation 2 nel 2004, l'avventura di CJ era considerata la più ricca in assoluto del franchise, con un intero stato e tre città da esplorare.

San Andreas è uno dei giochi inclusi in GTA Trilogy, assieme a GTA III e GTA Vice City arrivati anch'essi per la prima volta su PS2 nella prima metà degli anni 2000. Dopo aver scoperto quanto dura Vice City di GTA Trilogy, vi ricordate quante missioni aveva San Andreas? Se allora il gioco era considerato il free-roaming più mastodontico in commercio lo era anche per la quantità di missioni previste dalla storia principale: sono in totale 105 quelle da completare per giungere ai titoli di coda, sparse per l'intera mappa e nelle tre città dell'avventura, ossia Los Santos, San Fierro e Las Venturas.

Tutto questo senza contare le innumerevoli attività extra presenti nel titolo, oltre ad una gran quantità di collezionabili nascosti per bene nel vasto mondo di gioco, che di fatto rendevano San Andreas un prodotto dalla longevità stellare. Con l'arrivo di GTA Trilogy in formato digitale l'11 novembre 2021 e in versione fisica il successivo 7 dicembre, i giocatori potranno rivivere uno dei giochi più simbolici dell'era PS2. Il tutto senza dimenticare che la Definitive Edition di San Andreas sarà disponibile singolarmente sul Game Pass sempre a partire dall'11 novembre.