GTA Trilogy Definitive Edition: ecco quanto pesa Vice City su PS5

Tra le informazioni su Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition svelate nel corso del pomeriggio troviamo anche le dimensioni di Vice City, il secondo dei tre giochi inclusi nel bundle.

In questo caso lo spazio occupato dalle avventure di Tommy Vercetti sarà maggiore rispetto a quelle del terzo capitolo, poiché la versione PlayStation 5 di Vice City avrà un peso di ben 10,768 GB senza l'eventuale patch del day one, di cui non si conoscono ancora i dettagli. Per quello che concerne invece il preload, segue la medesima regola di tutti i giochi PlayStation e chiunque abbia prenotato una copia digitale del gioco potrà scaricare tutti i file dal 9 novembre 2021, ovvero con due giorni d'anticipo rispetto all'uscita.

Vi ricordiamo che Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition arriverà nei negozi digitali a partire dal prossimo 11 novembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (in esclusiva sul client Rockstar). Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre scaricare senza costi aggiuntivi la versione console di GTA San Andreas - Definitive Edition, invece a dicembre gli utenti PlayStation Now avranno accesso a GTA 3.

