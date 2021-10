GTA Trilogy Definitive Edition: quando esce e quanto costa?

Rockstar Games ha tolto i veli a Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Ma quando esce e quanto costa? Facciamo chiarezza.

GTA Trilogy Definitive Edition sarà disponibile dall'11 novembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in formato digitale mentre il 7 dicembre 2021 uscirà in formato fisico su tutte le piattaforme citate. Infine, nel 2022 arriverà anche su device mobile iOS e Android.

Il prezzo è fissato a 59.99 euro, potete effettuare il preordine di GTA Trilogy sul sito di Rockstar e sui principali store digitali (Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop e Rockstar Launcher) mentre i preordini della versione fisica non sono ancora aperti.

Da segnalare che GTA The Trilogy Definitive Edition arriverà anche sui servizi in abbonamento, anche se in forma non completa: gli abbonati a Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate potranno scaricare gratis GTA San Andreas Definitive Edition dall'11 novembre mentre gli abbonati a PlayStation Now potranno mettere le mani su GTA III Definitive Edition dal prossimo 7 dicembre.

