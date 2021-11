GTA Trilogy Definitive Edition, rotto il Day One? Leak immagini e video in rete

Tra i grandi protagonisti delle nuove uscite videoludiche di novembre 2021, Grand Theft Auto The Trilogy: the Definitive Edition sembra essere approdato sugli haardware di alcuni giocatori con diverse ore di anticipo.

Alla vigilia del Day One, le pagine di Reddit e Resetera stanno infatti raccogliendo immagini e video leak tratti dai tre titoli che compongono la raccolta di casa Rockstar Games. A palesarsi per primo al grande pubblico, è stato in particolare Grand Theft Auto: San Andreas, seguito poi a stretto giro da Grand Theft Auto III e Grand Theft Auto: Vice City.

Le tre Definitive Edition legate alle epopee statunitensi della saga si sono dunque palesate in rete con qualche ora di anticipo rispetto al Day One, fissato per la giornata di domani, giovedì 11 novembre 2021. La diffusione di screenshot e video leak della GTA The Trilogy: The Definitive Edition così in prossimità del debutto lascia pensare alla rottura del Day One presso alcuni rivenditori retail.



Al debutto ufficiale della raccolta, ad ogni modo, manca ormai davvero pochissimo. Ricordiamo peraltro che sin dal Day One, parte di GTA The Trilogy: The Definitive Edition sarà disponibile su Xbox Game Pass e PS Now, senza alcun costo aggiuntivo per gli abbonati ai servizi Sony e Microsoft.