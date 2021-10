GTA Trilogy: tutti i dettagli sui capitoli gratis con Xbox Game Pass e PS Now

Sono trascorsi solo pochi giorni dall'annuncio di prezzo e data d'uscita di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, il nuovo titolo Rockstar Games che verrà distribuito solo parzialmente anche su alcuni popolari servizi ad abbonamento di Sony e Microsoft.

All'interno di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition saranno presenti tre diversi giochi: GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas. Sebbene chi deciderà di acquistare il pacchetto completo potrà scaricare e giocare tutti e tre i titoli, gli abbonati ad alcuni servizi potranno giocare solo parte del bundle senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Nello specifico, sin dal day one gli utenti Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente Grand Theft Auto Sand Andreas, invece chi dispone di un abbonamento attivo a PlayStation Now potrà giocare gratis a Grand Theft Auto III dal 7 dicembre 2021.

Prima di lasciarvi al filmato con tutto quello che c'è da sapere sull'inclusione delle due remastered all'interno dei cataloghi dei servizi Sony e Microsoft, disponibile anche sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che la versione fisica di GTA Trilogy su Nintendo Switch richiede il download proprio come quella digitale.

