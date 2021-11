GTA Trilogy: Digital Foundry sottolinea i problemi di GTA 3

Come ormai ben saprete, tutti i titoli inclusi nella Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition hanno qualche problemino dal unto di vista tecnico. Cogliendo la palla al balzo, Digital Foundry ha analizzato GTA 3 in versione rimasterizzata.

Nella lunga analisi del canale YouTube è evidente come la nuova edizione del titolo Rockstar Games goda di un comparto grafico migliore e di poligoni più dettagliati grazie anche all'effetto aggiuntivo utilizzato dagli sviluppatori, i quali hanno deciso di ammorbidire le forme di personaggi e automobili. Se dal punto di vista grafico i problemi sono 'passabili', quelli prestazionali vengono considerati molto più gravi, soprattutto quando si parla di console di ultima generazione. Pare infatti che l'unico modo per giocare a 60 fotogrammi al secondo su console sia quello di avviare la versione PS4 Pro in retrocompatibilità su PS5 mentre Xbox Series X, quella con il framerate più stabile, soffra di frame-pacing. Per quello che riguarda invece la modalità Qualità, che blocca il framerate a 30fps, vi sono anche in questo caso alcune differenze: su PS5 il dettaglio grafico è più alto a discapito della fluidità, maggiore sulla console Microsoft che però disattiva alcuni effetti.

Insomma, da entrambe le parti ci sono parecchi problemi che speriamo vengano sistemati al più presto con una patch da Rockstar Games. Nel frattempo vi ricordiamo che i modder stanno sistemando la versione PC di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.