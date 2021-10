GTA Trilogy esce solo in digitale o anche in formato fisico?

Dopo tanti rumor e una lunga attesa, finalmente Rockstar Games ha svelato la data d'uscita di GTA Trilogy Definitive Edition, la raccolta comprendente le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, grandi classici usciti originariamente su PS2 nella prima meta degli anni 2000.

Ma oltre a scoprire quando esce, sappiamo inoltre se GTA Trilogy Definitive Edition esce solo in digitale o anche in formato fisico? La Rockstar ha pensato proprio a tutti: la raccolta arriverà infatti in versione digitale il prossimo 11 novembre 2021, ma gli amanti del retail dovranno aspettare poco meno di un mese prima. L'arrivo sugli scaffali dei negozi di GTA Trilogy per PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch è infatti attesa per il 7 dicembre 2021. Ricordiamo inoltre che l'edizione PS4 sarà giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità, come di consueto.

Inoltre, GTA Trilogy Definitive Edition arriverà parzialmente su Game Pass e PS Now. Nello specifico la remastered di San Andreas sarà disponibile sul servizio per Xbox a partire dall'11 novembre, mentre invece il Now di casa PlayStation ospiterà la riedizione di GTA III. Nessuna menzione invece per Vice City, che per il momento sarà accessibile soltanto acquistando la raccolta completa. La Definitive Edition dei tre giochi sarà una grande occasione per riscoprire i tre amatissimi titoli Rockstar con una veste grafica rinnovata e molto curata, oltre a presentare il layout dei comandi ripreso da GTA V.