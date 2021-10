GTA Trilogy: gameplay in stile GTA 5 e supporto al giroscopio su Switch

Con un lungo ed esaustivo post pubblicato sul suo sito ufficiale, Rockstar Games ha confermato l'arrivo di numerose migliorie al gameplay dei tre giochi inclusi in Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.

La software house ha infatti confermato le insistenti voci di corridoio degli ultimi giorni dichiarando che il sistema di gameplay sarà fortemente ispirato a quello di Grand Theft Auto V, fattore che contribuirà ad uniformare il sistema di controllo in ciascuno dei prodotti inseriti nel pacchetto. Si parla inoltre di sistemi moderni per quello che riguarda mira e aggancio del bersaglio, di una ruota per selezionare le armi e le stazioni radiofoniche, della possibilità di posizionare liberamente un segnalino sulla mappa e del supporto a Trofei e Obiettivi. Per quanto riguarda invece la versione Nintendo Switch, Rockstar non solo ha confermato il supporto al sensore di movimento di Joy-Con e Controller Pro, ma ha anche annunciato possibilità di interagire con la mappa e con altri aspetti del gioco tramite touch screen quando la console è in modalità portatile.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle migliorie apportate al gameplay, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 11 novembre 2021 su PC (tramite il client Rockstar Games), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Avete già visto il trailer e le immagini di GTA Trilogy? Non dimenticate inoltre che GTA Trilogy Definitive Edition arriverà parzialmente su Game Pass e PlayStation Now.