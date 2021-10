GTA Trilogy: primo gameplay trailer e immagini delle città rimasterizzate

Sembra proprio che oggi Rockstar Games, per celebrare il ventesimo anniversario di GTA III, si stia sbizzarrendo nel pubblicare nuovi dettagli sull'attesissimo Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.

Dopo aver annunciato data d'uscita e prezzo della GTA Trilogy, la software house ha anche aggiornato i canali social ufficiali con nuove immagini in engine che ci permettono di dare una prima occhiata alle versioni rimasterizzate delle città che fanno da sfondo alle vicende narrate in GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. Come se non bastasse, Rockstar Games ha anche pubblicato un nuovo gameplay trailer ricco di sequenze in gioco, grazie alle quali si possono osservare in movimento tutte le migliorie apportate ad ogni singolo capitolo della serie presente nel pacchetto. Com'è possibile notare grazie al filmato ufficiale, il sistema di illuminazione è stato aggiornato e anche lo stile dei modelli poligonali ha subito qualche lieve modifica, così da far apparire i vari protagonisti meno spigolosi.

Prima di lasciarvi al filmato e alla galleria di screenshot, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition.