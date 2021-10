GTA Trilogy: quali sono i giochi inclusi, ci sono anche i due spin-off per PSP?

Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, ma quali sono i giochi inclusi in questa raccolta di GTA? Facciamo chiarezza sui contenuti della collection in arrivo a novembre.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition come si può intuire dal nome include tre diversi giochi in versione rimasterizzata: GTA III (2001), GTA Vice City (2002) e GTA San Andreas (2004) mentre non sono presenti gli spin-off GTA Liberty City Stories e GTA Vice City Stories, usciti su PSP rispettivamente nel 2005 e 2006 e in seguito convertiti su PlayStation 2.

Ogni gioco presenterà un comparto tecnico aggiornato, migliorie al gameplay e un sistema di controllo rivisitato e basato su quello di GTA 5 mentre non sono previsti extra di alcun tipo come DLC o contenuti extra tagliati dai giochi originali.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition esce l'11 novembre in formato digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch mentre le versioni fisiche arriveranno il 7 dicembre, nel 2022 la raccolta debutterà anche su smartphone e tablet iOS e Android. GTA Trilogy sarà disponibile anche su Game Pass e PlayStation Now nello specifico GTA San Andreas Definitive Edition esce l'11 novembre su Game Pass mentre GTA III Definitive Edition sarà scaricabile dal 7 dicembre su Now.