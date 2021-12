GTA Trilogy, gioco gratis per scusarsi con il pubblico: come riscattare il regalo Rockstar

A diverse settimane di distanza dal debutto della Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, non accennano ancora ad attenuarsi le polemiche relative al lavoro svolto da Rockstar Games con la riedizione della trilogia.

Per scusarsi delle numerose problematiche che hanno caratterizzato la produzione, il colosso videoludico ha di recente intrapreso diverse azioni. Tra le più rilevanti, troviamo la scelta di rendere la trilogia originale disponibile per gli acquirenti di GTA The Trilogy: The Definitive Edition su PC, ma non solo. Rockstar Games ha infatti deciso di riservare anche un ulteriore omaggio a coloro che hanno dato fiducia alla compagnia, tramite un acquisto della GTA The Trilogy tramite Rockstar Games Launcher.

Nello specifico, acquistando la raccolta rimasterizzata tramite lo store PC di Rockstar Games, sarà possibile ottenere un ulteriore gioco gratis. Di seguito, trovate il link alla relativa pagina di GTA The Trilogy: the Definitive Edition sul negozio digitale:

Una volta compiuto questo passaggio, agli utenti PC verrà offerta la possibilità di riscattare in maniera completamente gratuita un ulteriore produzione. La scelta è ovviamente limitata, e include i seguenti giochi:

Grand Theft Auto V: Premium Edition ;

; Grand Theft Auto IV: Complete Edition ;

; Max Payne 3 ;

; L.A. Noire ;

; Bully: Scholarship Edition;

Per poter usufruire della promozione, il gioco gratis dovrà essere riscattato da Rockstar Games Launcher entro la giornata del