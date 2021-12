GTA Trilogy: un gioco in regalo per i possessori della nuova trilogia su PC, i dettagli

Dopo le tante critiche ricevute dalla GTA The Trilogy: The Definitive Edition in seguito alle pessime condizione tecniche con cui si è presentata al pubblico, Rockstar Games tenta di recuperare la fiducia dei fan regalando un gioco a tutti i possessori della raccolta su PC.

Già nei giorni scorsi Rockstar Games aveva fatto ammenda, riconoscendo le proprie responsabilità è regalando la versione originale della trilogia a tutti che i giocatori che avevano acquistato la nuova Definitive Edition della GTA Trilogy. Con l'arrivo del Natale il colosso newyorkese ha deciso di far un ulteriore passo in avanti offrendo a tutti i possessori, vecchi e nuovi, della GTA The Trilogy: The Definitive Edition acquistata dal negozio Rockstar su PC, un gioco a scelta selezionabile tra i seguenti:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

In alternativa i giocatori potranno scegliere una carta prepagata Great White Shark per GTA Online o 55 Lingotti d'Oro per Red Dead Online. L'offerta sarà valida per tutti coloro che acquisteranno (o hanno acquistato) una copia del gioco entro il 5 gennaio 2022. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di GTA The Trilogy: The Definitive Edition.