GTA Trilogy: la grafica di GTA 3, Vice City e San Andreas a confronto con gli originali

Nell'impaziente attesa degli appassionati per l'uscita di GTA Trilogy Definitive Edition, vi proponiamo una video comparativa ricca di scene di gameplay tra le originarie versioni di GTA 3, Vice City e San Andreas con le edizioni rimasterizzate dell'epopea di Rockstar Games.

In questa loro nuova veste, i primi tre kolossal 3D dell'epopea di Grand Theft Auto vanteranno tutta una serie di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni che toccheranno ogni aspetto delle versioni primigenie.

Sul fronte del gameplay, assisteremo ad esempio all'introduzione di comandi ispirati a GTA V, con controlli perfezionati per le armi, la mira e la guida. Sempre sotto il profilo ludico, si segnala l'adozione della ruota di selezione per armi, oggetti e stazioni radio, una nuova minimappa con navigazione migliorata e l'opzione per ritentare una missione fallita.

Ciò che emerge da questa video comparativa è però lo sforzo compiuto dagli autori di GTA Trilogy per migliorare la grafica: ciascuno dei titoli presenti nella collezione proporrà infatti texture di risoluzione superiore per ogni elemento a schermo, un sistema di illuminazione completamente riscritto, effetti ambientali perfezionati, una vegetazione più ricca e una distanza di visualizzazione più elevata.

Non mancheranno poi le ottimizzazioni specifiche per ogni piattaforma, come il supporto a 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, il supporto a NVIDIA DLSS su PC o l'utilizzo del touchscreen e dei giroscopi per Nintendo Switch. Tutto questo, e molto altro, ci attende per l'11 novembre con il lancio di GTA Trilogy su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S. Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su GTA Trilogy tra grafica gameplay e controlli.