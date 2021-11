GTA Trilogy: la grafica è troppo scura? Ecco come risolvere il problema

GTA Trilogy Definitive Edition ha fatto il suo esordio, ma alcuni problemi di natura tecnica sembrano affliggere l'attesa raccolta firmata Rockstar Games. Ciò si nota anche solo vedendo il confronto tra le versioni PS5 e PS4 di GTA Trilogy, dove si notano ad esempio bug, frame-rate instabile e fenomeni di pop-in.

I problemi non si limitano solo a questi aspetti: alcuni giocatori hanno infatti notato come la grafica dei tre giochi presenti nella Collection (GTA III, Vice City e San Andreas) sia più scura del normale. Una soluzione per risolvere anche solo in parte il problema però esiste ed è piuttosto semplice da mettere in atto, tramite questi passaggi: aprite il menù di pausa durante la partita, andate fino alla voce 'Grafica', infine raggiungete la voce 'Contrasto' per poi spostare l'apposito indicatore completamente a sinistra.

In aggiunta potete interagire anche attraverso la 'Luminosità' e settarla al massimo (il cursore deve essere del tutto a destra), sebbene con questa opzione la situazione non migliori in maniera considerevole. Nonostante ciò, resta comunque una valida soluzione per rendere più chiare le visuali di GTA Trilogy e giocare quindi senza particolari problemi, in attesa di eventuali aggiornamenti da parte degli sviluppatori.

In attesa della nostra recensione potete intanto dare un'occhiata ai 30 minuti di gameplay in italiano di GTA Trilogy e farvi così un'idea ancora più chiara sulla bontà di questa operazione nostalgia firmata Rockstar.