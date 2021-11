GTA Trilogy: GTA 3, Vice City e San Andreas saranno in vendita anche singolarmente?

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition è in dirittura di arrivo in formato fisico e digitale. La raccolta includerà le riedizioni di GTA 3, Vice City e San Andreas, ma i tre giochi saranno in vendita anche singolarmente oppure no?

In realtà nonostante Rockstar Games abbia rimosso GTA 3, Vice City e San Andreas dagli store, non sembrano esserci piani per una distribuzione separata dei tre giochi che compongono la collection. I marketplace digitali ad oggi non permettono di acquistare uno solo dei tre titoli e anche i rivenditori fisici propongono esclusivamente la trilogia completa, come nel caso di Amazon:

Allo stato attuale quindi è possibile solamente acquistare Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition in versione completa ma non i tre giochi singolarmente, su nessuna piattaforma. Questo non vuol dire che in futuro non possano arrivare i singoli giochi che compongono il pacchetto e del resto in questo senso c'è un piccolo precedente.

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2021 c'è GTA San Andreas Definitive Edition mentre a dicembre gli abbonati PlayStation Now potranno giocare senza costi aggiuntivi con GTA 3 Definitive Edition. Resta fuori GTA Vice City, ma chissà che non possa arrivare più avanti.