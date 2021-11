GTA Trilogy, lancio peggiore di Cyberpunk 2077: il giudizio di Forbes

Mentre la GTA The Trilogy: The Definitive Edition raccoglie pessime votazioni su Metacritic per azione del pubblico, il caos correlato al debutto della raccolta non pare attenuarsi.

A infiammare gli animi, ha di recente contribuito la politica di Take Two in merito alle Mod dei giochi della serie GTA, con la compagnia che ha richiesto la chiusura e cancellazione di molte operazioni fan made. Una situazione complessa, che ha persino visto Rockstar Games bloccare la vendita della versione PC della nuova GTA Trilogy.

Il caos che si è generato in seguito al Day One della versione definitiva di GTA: San Andreas, GTA: Vice City e GTA III ha riportato alla mente di molti giocatori il difficoltoso debutto di Cyberpunk 2077. Un'analogia ora evocata anche dalla redazione di Forbes, che ha definito il caso della Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition come "peggiore" di quanto accaduto con l'RPG di CD Projekt RED. Un giudizio severo che il Senior Editor Paul Tassi fonda in parte sulle differenti ambizioni dei due progetti: "Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED mirava alla luna e ha sbagliato traiettoria, mentre Rockstar mirava a terra e in un qualche modo ha comunque sbagliato mira".



Al momento, Rockstar sta lavorando ad una patch correttiva di GTA Trilogy.