GTA Trilogy:le Remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas sono in sviluppo da oltre 2 anni

L'amministratore delegato e fondatore di Grove Street Games, Thomas Williamson, si riallaccia all'annuncio di GTA Trilogy Definitive Edition per svelare il tempo richiesto nello sviluppo delle Remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Il chiarimento del massimo esponente della software house incaricata da Rockstar di attualizzare l'esperienza grafica e ludica dei primi kolossal 3D della serie di Grand Theft Auto è giunto nei giorni scorsi con un messaggio condiviso dallo stesso CEO di Grove Street Games sulle pagine del suo profilo LinkedIn.

Nel post, Williamson dichiara infatti che "è bello vedere la felicità con cui tanti giocatori hanno accolto il reveal del nostro ultimo progetto. Ci sono voluti più di due anni di duro e silenzioso lavoro, nel corso dei quali abbiamo collaborato a stretto contatto con le persone meravigliose di Rockstar Games".

A chi ci segue, ricordiamo che Grove Street Games è un'azienda indipendente con sede a Gainesville (Florida) che, negli ultimi 14 anni, si è specializzata nel supporto alla realizzazione di progetti multipiattaforma e tripla A: dal 2018 ad oggi, il team guidato da Williamson ha contribuito allo sviluppo delle versioni iOS e Android di Bully Anniversary Edition e ARK Survival Evolved, oltre che sulle versioni attualizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Il lancio di GTA Trilogy The Definitive Edition è previsto per l'11 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S: GTA San Andreas sarà disponibile dall'11 novembre su Xbox Game Pass, mentre GTA III approderà nel catalogo di PS Now il 7 dicembre.